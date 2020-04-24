Коронавирус не заинтересован в смерти человека – ученый

24.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Для распространения вирусов более важно, чтобы люди инфицировались, не имея при этом симптомов заболевания.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил профессор, члена-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

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По его словам, вирус старается избавляться от вставок, которые опасны для человека.

«Потому что он не должен убивать. Убийство организма своего хозяина противоречит его природе», – объяснил Чумаков поведение вируса.

«Самое лучшее для вируса — это вызывать бессимптомную инфекцию, когда он спокойно может размножаться, переходя от человека к человеку. Поэтому болезнетворный вариант вируса среди людей постепенно утрачивает свою патогенность и превращается в безвредный вариант», – считает ученый.