Коронавирус оборачивается неприятными последствиями для украинской экономики

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет отток инвестиций, падение цен на железную руду, аграрную продукцию и, как следствие – экономическое снижение роста экономики.

К такому выводу приходит украинский политолог Денис Гаевскитй, изложивший свои аргументы в блоге на сайте Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Падение цен на нефть на мировых рынках из-за коронавируса – негативный фактор для украинской экономики. Вслед за нефтью снизятся цены на железорудное сырье, металлопрокат и продукцию агросектора, что создаст дополнительное давление на гривну. Одновременно с этим, под воздействием паники на глобальных рынках, повысится стоимость займов для государственного и корпоративного секторов, а также ускорится выход портфельных инвесторов из экономики Украины. Ожидаемый Кабмином рост экономики на 3,7% в 2020 выглядит утопией – вскоре данный показатель неизбежно будет пересмотрен в сторону понижения», – пишет Гаевский.

При этом, падение цен на нефть не ударит по российскому бюджету. На этот год он сверстан, основываясь на показатель 42 доллара за баррель. Как сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, российский бюджет выдержит и цену в 30 долларов.

«Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», – утверждает российский министр.