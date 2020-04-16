Коронавирус очистил Одессу от нациков

16.04.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Коронавирусная истерия незаслуженно отправила на второй план один важнейший факт — из города исчезли нацики. Даже День освобождения Одессы впервые за последние годы прошел без побоищ и провокаций. А почему? Да потому что нациков в Одессу не завезли — карантин.

«А местные?», — спросите вы. И я отвечу: да, в плане статистической погрешности они существуют. Но как начинаешь копать, выясняется, что прибыла эта чужеродная дрянь когда-то на учебу, да так и осталась — тепло, понравилось.

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Ну, знаете, как бомжи. Прибыла из далеких западенских пгт — столь незначительных, что и на карте не сыщешь. Что до сих пор снимает квартиру в каком-нибудь маргинальном районе, а дальше уже череда «случайностей»: оказывается, что и соседи эту дрянь почему-то не любят, и машины у дряни все время самовозгораются, и ведра с нечистотами на башку льются. Просто так… Это как с занозой — если сам не достанешь, организм ее рано или поздно все равно отторгнет.

Какое уж тут раздолье: как же они сами — штук пять — гадить посреди Одессы пойдут? Как привыкли после насильственного переворота 2014-го года. Как женщин теперь бить будут, семьи с детьми, несущие к мемориалам цветы, провоцировать, как лампадки, принесенные одесситами, топтать? Никак. Все тихо, мирно — нациков в городе нет.

Одесситы, конечно, опасались того, что в условиях карантина вражины воспользуются ситуацией и примутся жестко троллить людей, как они привыкли, уже под «благовидным предлогом» не только декоммунизации и «борьбы с сепарами», а еще и с нарушителями карантина! Но еще раз повторюсь — не подвезли (как подвозят скот для осеменения или на бойню), не приехали, чем продемонстрировали, наконец, почему-то незаметную для некоторых не-одесситов истину — в Городе-Герое Одессе нацистов нет.

Сейчас отщепенцы лишь робко пытаются пищать о массовом нарушении одесситами карантина. Кстати, тут поясню: дело не в игнорировании изоляции, а в том, что люди просто понимают — карантин в концлагере не уместен.

Кто-то инкогнито пеняет на мэра Геннадия Труханова, который, будучи советским офицером, лишь рекомендует, но не запрещает посещать памятные места. Ведь все познается в сравнении — не всем же так «повезло», как жителям Днепропетровска, где мэр Филатов то могилы для собак копает, то воду на Пасху обещает отключить. Но это уже из области психического здоровья и юридических полномочий — оставим. Труханов же просто заявил посреди Аллеи Славы, что 10 Апреля, в 1944 году «в город вошли наши войска и освободили его от этой мрази фашистской». Так мало того, он это произнес в компании митрополита Одесского и Измаильского УПЦ Московского патриархата Агафангела.

А нациков-то нет — они в отместку даже памятную доску разбить ночью не могут, или мемориал жертвам 2 мая разгромить. Ну, некому, блин!

Поэтому за всю нацистскую шоблу сейчас отдувается только местный сайт «Думская», принадлежащий политику с пониженной социальной ответственностью Алексею Гончаренко. Я сразу процитирую. «Полиция даст правовую оценку действиям городского головы Одессы Геннадия Труханова, митрополита Одесского и Измаильского УПЦ Московского патриархата Агафангела и сопровождавших их лиц, которые в День освобождения Одессы пришли на Аллею славы, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу».

Преступление века! «Многие усмотрели в этом нарушение введенных Кабмином карантинных правил: чиновник и священнослужители появились большой группой в парковой зоне, причем на Агафангеле не было маски. Кроме того, митрополиту уже 81 год, и, согласно постановлению КМУ, он должен был самоизолироваться: благо, ни в аптеку, ни в продуктовый магазин проживающему в монастыре архиерею ходить не надо».

Про маску и митрополита ничего не скажу — пусть этот вопрос решают вирусологи и верующие. Я только одно знаю — за наезд на Православную Церковь наш народ нациков даже вместе с автобусами из этого города вынесет.

А еще, в преддверии каленым железом впечатанной в память Одессы даты 2 мая, мразь не позволяет себе даже заявлять о том, как хорошо будет пожарить на Куликовом поле шашлыки. Ну, как это и происходило последние шесть лет. Молчат. Наверное, и архивы все свои в соцсетях стирают.

Да, скептики ухмыльнутся — карантин! А я еще раз подчеркну — карантин-то и отделил приезжую фашиствующую шваль от одесситов. Так что рано кое-кто похоронил Одессу. Одессу — Город-герой.