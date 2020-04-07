07.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Происшествия, Россия, США
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Коронавирус оказался для США ужасней Перл-Харбора и 11 сентября




В охваченных коронавирусной эпидемией Соединенных Штатах готовятся к тому, что ситуация еще более усугубиться.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный санитарный врач США Джером Адамс предупредил американцев, что на наступающей неделе может быть поставлен печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Дональд Трамп выразился более обтекаемо и пессимистично. Он назвал тяжелыми ближайшие две недели пандемии. Тем временем политический оппонент Трампа Джозеф Байден дал понять, что не верит, что даже в августе американцы смогут вернуться к нормальной жизни», – отмечается в статье.

При этом Адамс провел пугающую аналогию, заявив, что США ждет испытание, сравнимое с нападением японцев на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года.

«Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни», – главный санитарный врач США.

«Следует сказать, что уже сейчас число умерших от коронавируса (около 9 тыс. человек) превысило количество погибших в двух упомянутых Адамсом событиях (в Перл-Харборе было убито около 2 тыс. американцев, в терактах 11 сентября – около 3 тыс.)», – обращает внимание газета.

Число зараженных американцев увеличивается на десятки тысяч человек в сутки, по данным на вчера коронавирус нового типа подтвержден в 338 тысяч американцев.

Если на данный момент самая тяжелая ситуация складывается в Нью-Йорке (около 15 тысяч зараженных), то в ближайшее время, по прогнозам Университета Джона Хопкинса, горячей точкой борьбы с коронавирусом может стать Новый Орлеан.

«Там смертность госпитализированных выше: более 22%, в то время как в Нью-Йорке – около 15%. Кроме того, в Новом Орлеане случаи коронавируса фиксируются по всему городу», – пишет издание.

При этом высказывается опасение, что вспышка пандемии может привести к обострению болезненных для страны расовых проблем, поскольку значительную часть Нового Орлеана составляет негритянское население.

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