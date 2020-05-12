Коронавирус оставил украинских медиков без денег

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

Реформа украинской системы здравоохранения привела к резкому сокращению финансирования медучреждений.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если брать в целом по субвенциям, то там более 10 миллиардов гривен после пересмотра бюджета у местных забрали. Плюс еще пошел второй уровень медицинской реформы, там также закрываются медучреждения. У нас же деньги за пациентом должны ходить, а пациентов благодаря этому тотальному карантину стало намного меньше, потому что запретили плановые осмотры, плановые операции, чтобы, так сказать, для заболевших коронавирусом все было.

И получается, резко снизили нагрузку на медучреждения, на 20-25 процентов, значит и меньше получили и из бюджета. А тарифы еще и заниженные очень существенно. И получается, что надо людей лечить, зарплату выплачивать медикам, а уже даже нет той зарплаты, которая была раньше. То есть полный бардак с точки зрения управления. Это, конечно же, все на местах и негативно сказывается», – сказал Скаршевский.