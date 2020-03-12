12.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
НАТО, Политика, Польша, Россия
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Коронавирус отогнал НАТО от границ России




Крупнейшие за 25 лет учения НАТО в Польше и Прибалтике Defender Europe 2020 свернут раньше времени из-за угрозы коронвируса.

Об этом пишет ежедневная газета минобороны США Stars and Stripes, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После тщательного анализа текущей деятельности учений Defender-Europe 20 и в свете нынешней вспышки коронавируса мы изменим эти учения, сократив число участников из США. Охрана здоровья наших войск, а также наших союзников и партнёров является главным приоритетом», — заявили в европейском командовании США.

Ранее планировалось, что в учениях примут участие 20 тыс американских солдат (общее число участников из 18 стран – 35 тыс).

Пока в Европу переброшено 33,5 тыс американских военных. Прибыли четыре из десяти транспортных судов, которые привезли с собой 2,7 тыс. единиц техники. Более 50 военных конвоев находятся в Германии Польше.

Манёвры продлятся до конца июня, хотя ранее планировалось, что они продлятся до августа.

На прошлой неделе по возвращении с военной конференции по стратегическим коммуникациям в рамках учений один из самых высокопоставленных генералов вооруженных сил Польши Ярослав Мика сдал положительный тест на коронавирус. В понедельник американское командование заявило, что командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи вместе с несколькими сотрудниками, вероятно, заразился коронавирусом в ходе конференции. Об этом сообщило «Рейтерс».

11 марта начальник оперативного штаба Объединенного оперативного штаба генерал-лейтенант Руне Якобсен заявил, что будут свернуты учения НАТО Cold Response 2020, которые проводятся у северных границ России. Причиной стало заражение коронавирусом одного солдата, после чего на карантине находятся 244 человека, сообщает High North News.

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