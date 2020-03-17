Коронавирус отогнал Запад от сербских выборов

17.03.2020, Москва, Елена Острякова

Перенос даты парламентских выборов в Сербии не повлияет на их результаты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Это не повлияет на рейтинги политических сил. Не поможет оппозиции и не усилит позиции правящей партии. Думаю, все останутся при своих. Перенос выборов – разумный и здравый шаг в сложившейся ситуации, тем более, что оппозиционные силы призывали президента к переносу выборов. Правда, сейчас, когда это произошло, можно услышать обратные претензии», – отметил Бондаренко.

Однако влияние Евросоюза и других внешних игроков на выборы, по его мнению, существенно уменьшится.

«Любые внешние факторы для любых стран ослабевают. Все будут заниматься собственным выживанием», – уверен эксперт.

Напомним, 16 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии приняла решение из-за коронавируса о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране.

Правящую Прогрессивную партию Сербии стабильно поддерживает более половины граждан страны, оппозицию – 10%. По этой причине оппозиционеры призывали бойкотировать выборы. Идя у них на поводу, Европарламент давил на власти Сербии, требуя изменить законодательство.