Коронавирус отогнал Запад от сербских выборов
Перенос даты парламентских выборов в Сербии не повлияет на их результаты.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.
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«Это не повлияет на рейтинги политических сил. Не поможет оппозиции и не усилит позиции правящей партии. Думаю, все останутся при своих. Перенос выборов – разумный и здравый шаг в сложившейся ситуации, тем более, что оппозиционные силы призывали президента к переносу выборов. Правда, сейчас, когда это произошло, можно услышать обратные претензии», – отметил Бондаренко.
Однако влияние Евросоюза и других внешних игроков на выборы, по его мнению, существенно уменьшится.
«Любые внешние факторы для любых стран ослабевают. Все будут заниматься собственным выживанием», – уверен эксперт.
Напомним, 16 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии приняла решение из-за коронавируса о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране.
Правящую Прогрессивную партию Сербии стабильно поддерживает более половины граждан страны, оппозицию – 10%. По этой причине оппозиционеры призывали бойкотировать выборы. Идя у них на поводу, Европарламент давил на власти Сербии, требуя изменить законодательство.
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