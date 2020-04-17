Коронавирус отступит летом

17.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Распространение болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CоV-2, начнет снижаться в летний период.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Андрей Комиссаров, отвечая на вопрос, может ли он назвать сроки окончания эпидемия в России.

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«Скорее всего, заболеваемость начнет снижаться летом, но, вероятно, что вирус SARS-CоV-2, который вызывает заболевание COVID-19, вернется к нам осенью. То есть он не исчезнет, а станет сезонным. В 2009 году человечеству пришлось столкнуться с так называемым свиным гриппом (вирусом гриппа A(H1N1)pdm09), теперь люди им болеют каждый год, но он стал менее агрессивный», – сказала медик.

Он говорит, что помимо SARS-CоV-2 есть другие коронавирусы, которые являются сезонными.

«Они неопасные, мы ими болеем 3-4 раза в год, но не исключено, что в прошлом, когда они появились, тоже вызвали пандемию», – не исключает Комссаров.