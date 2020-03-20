20.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Происшествия, Россия
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Коронавирус отступит с приходом тепла – ученый




Covid-19 является одним из сезонно зависимых заболеваний – с наступлением теплой погоды пандемия сойдет на нет.

Об этом заявил доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский.

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«С приходом тепла в среднюю полосу России у людей всегда улучшается настроение и, соответственно, укрепляется иммунитет. Помимо этого сама по себе высокая температура лучше побеждает вирус на открытых поверхностях. Всевозможные инфекции, такие, как грипп и ОРВИ, вызывающие кашель и насморк, больше характерны для холодного сезона. То же самое касается и Covid-19, который является одним из таких сезонно зависимых заболеваний. Поэтому считаю, что с приходом тепла пандемия должна закончиться», – прогнозирует ученый.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее сообщалось, что в ситуации с коронавирусом России следует продержаться до лета.

При этом российские медики говорят, что эпидемию уже не остановить, но обещают появление в ближайшее время вакцины от COVID-19.

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