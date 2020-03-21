Коронавирус похоронит «безвиз» для Украины: ЕС и НАТО станут не актуальны

21.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Евросоюз из-за угрозы коронавируса закрыл безвизовый режим для граждан Украины. Однако временная мера может оказаться постоянной и после завершения пандемии. Поток вернувшихся «заробитчан» хлынет в Россию.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады и бывшая пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас власть должна создать на Украине такой мозговой центр, который разработал бы стратегию развития Украины на период после завершения эпидемии. Что будет потом, куда пойдёт Украина? Что мы будем делать с теми заробитчанами, которые вернулись, и будут ли они возвращаться назад, потому что не известно, когда для них откроют границы. А то, что безвизовый режим будет отменён, я практически уверена. Я думаю, что условия для людей, которые захотят работать, очень изменятся.

Не будет ли так, что при этом Россия откроет границы, и значительная часть заробитчан, которые работали на Западе, поедут работать в Россию? Как тогда нам быть с теми людьми, их же надо защищать, а у нас с Россией, по сути, порваны всякие отношения. Мы разорвали даже Большой договор, рискуя тем, что, когда у нас был договор, у нас были гарантированные наши границы, то мы разорвали и сделали это по своей инициативе. Если заробитчане поедут в Россию, как мы их будем там защищать? Это большой вопрос», – заявила экс-депутат.

«Насколько будет стратегия на вхождение в Евросоюз и НАТО корректна после этой эпидемии? Не придётся ли изменять Конституцию и возвращаться к нейтральному статусу? Про это всё надо думать, и не только думать, а разрабатывать план для Украины, видение Украины», – добавила Герман.