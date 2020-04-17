17.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Казахстан, Китай, Политика, Россия
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Коронавирус превращает Китай в жесткого международного игрока




В Китае фактически объявили территориальные претензии на территорию Казахстана.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахи, если вы не хотите потерять страну, то пришло время очнуться! Посмотрите на уйгуров. Если будете спать, то тогда точно станете как они — народом без флага и родины», – говорится в публикации на сайте пекинского портала Sohu.

«Известия» обращают внимание, что sohu.com — не рядовое издание, а крупное интернет-СМИ и поисковая система, связанная с коммунистическим правительством.

После выхода скандального материала посла КНР вызвали в МИД Казахстана для оглашения протеста. Кроме того, посольство Казахстана в Пекине направило ноту в МИД Китая, после чего статья перестала открываться.

В свою очередь директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов считает, что появление такого рода публикации не случайно.

«В Китае установлена жесткая дисциплина. Случайно ни одна статья, тем более о международных отношениях, появиться не может. Думаю, это пробный шар, проверка реакции казахстанской элиты», – полагает эксперт.

По его словам, из-за эпидемии коронавирусной инфекции Китай стал более жестким государством.

«Мы стали свидетелями почти военной мобилизации. Благодаря этому КНР удалось победить инфекцию. В стране поняли эффективность такой модели. Вероятно, со временем такое лицо Китая будет проявляться и в международной политике», – резюмировал Солозобов.

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