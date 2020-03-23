23.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Россия, Экономика, Энергетика
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Коронавирус приносит плохие новости для «Газпрома»




«Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет деловая газета «Коммерсант».

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Отмечается, что спотовые котировки упали до уровня 100 долларов за тысячу. кубометров. Кроме того, спрос на газ также под ударом из-за карантинных мер, в результате чего «Газпрому» угрожают форс-мажоры по ряду контрактов.

«Надежды на то, что низкие цены позволят стимулировать спрос на газ в Европе, при этом нет. Наоборот, в результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа может упасть до многолетних минимумов — так, власти Италии (второй потребитель «Газпрома» в ЕС после Германии) уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой.

Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 млрд кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться. Теперь покупатели могут по аналогии c китайскими клиентами заявить о форс-мажоре из-за коронавируса и снизить объемы закупок. Также есть риск требований пересмотра объемов выборки по take-or-pay, как это было после кризиса 2009 года», – пишет издание.

В результате, говорится в публикации, «Газпрому», возможно, придется сократить объемы добычи, урезать импорт газа из Туркмении и Узбекистана и пересмотреть сроки запуска ключевых добычных инвестпроектов, например Харасавэйского месторождения.

При этом в «Газпроме» сообщили, что компания не получала сообщений о форс-мажорах по долгосрочным контрактам поставок в Европу, не планирует приостанавливать закупку газа из Средней Азии, не меняла сроки реализации инвестпроектов и не собирается увеличивать ремонтные программы на ключевых производствах.

Кроме того, указывается, что положительным следствием падения цен для «Газпрома» и НОВАТЭКа может стать замедление реализации новых проектов по сжижению газа в США.

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