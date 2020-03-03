03.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Экономика
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Коронавирус пришёл убить не граждан, а экономику Украины – эксперт


Вслед за падением финансовых рынков, вызванным эпидемией коронавируса, начинает падать цена на сырьевые товары, что угрожает экспортным отраслям украинской экономики.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – правительство должно думать о том, как А – бороться с информационной паникой, Б – ликвидировать экономические последствия коронавируса.

На наших глазах начинается фактически мировой кризис. За последние две недели финансовые рынки потеряли пять триллионов долларов, сорок миллиардов долларов – только за два дня.

Мы – страна эскпортно ориентированная. Уже упала цена на наше сырье – на металл, на руду, на сельскохозяйственную продукцию. И из-за этого у нас может быть экономический кризис, а не коронавирус.

Сегодня мы все должны думать, как сбалансировать внутренние рынки, сбалансировать наше внутреннее производство так, чтобы оно не пострадало от этого», – призывает эксперт.

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