Коронавирус проник в Крым благодаря Украине

21.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Такой диагноз поставлен местному жителю, который на машине вернулся на полуостров из Украины, скрыв, что недавно ездил в Париж – очевидно, по украинскому «безвизовому» паспорту.

«Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства… помещён в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести» – сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем блоге.

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Он уточнил, что «определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Эти лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование».

Интересно, что день назад Аксенов выступил за введение уголовной ответственности для лиц, которые скрывают посещение стран, где разразилась эпидемия коронавируса. Коснется ли такая мера заболевшего любителя украинского безвиза – пока не известно.

«Граждане, которые побывали за границей и в дальнейшем скрывают этот факт, поступают, мягко говоря, некорректно. Все должны помнить о гражданской ответственности и осознавать возможные последствия. Пребывание за границей в настоящее время означает определенный риск. Умалчивая об этом, вы подвергаете серьезной опасности жизни как своих близких, так и всех крымчан. В данном случае мое мнение категорично: при выявлении таких ситуаций буду настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении таких безответственных людей», – заявлял накануне Аксенов.

Бывший депутат парламента Крыма Вадим Мордашов считает инцидент с первым выявленным случаем коронавируса показательным.

«Как известно, из-за угрожающей эпидемической ситуации в целом ряде стран Европы и Мира Россия закрыла границу от въезда иностранцев. Но закрыть границу от своих, от граждан России, страна по понятным причинам закрыть не может! Поэтому, для зашиты страны от распространения пандемии, приняты необходимые меры – все прибывающие из-за границы наши граждане обязательно проходят определённый первичный противоэпидемический контроль ещё в аэропорту. Те, у кого при первичном контроле выявились симптомы, подозрительные на наличие коронавирусной инфекции, изолируются в соответствующее медучреждение для уточнения диагноза и возможного лечения. С учётом имеющего место двухнедельного инкубационного периода, каждого прилетающего из-­за границы, но не проявившего при первичном контроле опасных симптомов, уведомляют о необходимости 2-х недельной домашней самоизоляции и берут под медицинским наблюдение.

Таким образом, приняты все меры для не распространения опасной инфекции.

Что же произошло в Крыму?

Некоторые крымчане, уже получив российское гражданство, купились на киевские «заманухи» по «безвизу», решили быть «самыми хитрыми», ринулись на Украину за украинскими «био-паспротами».

Некоторые, кстати, ещё ранее от такой своей глупости и алчности пострадали, когда на Украине их тут же арестовало СБУ за участие в «Крымской весне», но сейчас речь уже не о них.

Получив, таким образом, украинский «био-паспрот» с «безвизом», и несмотря на пандемию короновируса в Европе, ушлые индивидуумы пересекли границу на Чонгаре, предъявляя нашим пограничникам российские паспорта, а украинским – украинские «био-паспрота», по которым в Киеве и повылетали в Европу.

Побывав таким хитрым образом в ЕС, в странах которого нынче процветает корона-зараза, «хитрецы» приземлились в Киеве, где поголовная проверка даже температуры у пассажиров не производится, и сведения о факте посещения опасных стран не фиксируются, и уж в Россию, тем более, не передаются.

Затем эти «хитрецы», как ни в чём не бывало, едут обратно в Крым, предъявляя нашим пограничникам свой российский паспорт, при этом скрывая не только наличие украинского «био-паспрота», но и сам факт поездки в неблагоприятные страны.

Вот и в данном случае крымчанин решил «схитрить», скрыл от России факт своего посещения неблагоприятной страны, и не только сам заболев, поздновато обратился за медицинской помощью, но и стал угрозой заражения и своих близких, и что самое мерзкое – угрозой распространения пандемии на весь Крым.

Неизвестно, во что ещё выльется парижский вояж ушлого, но глупого крымчанина для здоровья его самого и его близких. Но что ещё опаснее – во что это выльется для жителей российского Крыма…

Надеюсь, что наши медики и власть достойно справятся с этим вызовом. Но в любом случае – ушлый крымчанин должен понести должное наказание за своё преступление!» – комментирует Мордашов ситуацию «ПолитНавигатору».