Коронавирус спас от смерти правящую коалицию Молдовы

22.05.2020, Москва, Елена Острякова

Депутаты парламента Молдовы отправлены на самоизоляцию. Соответствующий приказ был издан спикером Зинаидой Гречаной.

Об этом сообщает Pont, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты будут оставаться изолированными, пока тесты на COVID-19 не подтвердят отрицательные результаты.

Это связано с тем, что вчера глава фракции Демократической партии (находится в правящей коалиции с социалистами) Дмитрий Дьяков сообщил, что у депутата Евгения Никифорчука и его супруги положительные тесты на коронавирус.

Оппозиционеры отмечают, что коронавирус в парламенте был обнаружен очень вовремя. Дело в том, что правящая коалиция трещала по швам. За две недели она сократилась с 59 до 52 депутатов. Депутатов якобы стимулирует к переходу деньгами сбежавший в США криминальный олигарх Влад Плахотнюк.

Накануне депутат Pro Moldova Сергей Сырбу в эфире телеканала TVR Moldova анонсировал, что коалиция распадется через несколько дней.

«Ясно, что такая хрупкая коалиция может спровоцировать политическую нестабильность, поэтому группа Pro Moldova призвала все оппозиционные партии консолидироваться, но без создания блока. Запустим платформу переговоров, посмотрим, как можно сменить это правительство», – сказал Сырбу.

Примечательно, что за день до роспуска на самоизоляцию правящая коалиция успела назначить очередные президентские выборы на 1 ноября. Оппозиционные депутаты за это не голосовали.

Впрочем, президент Молдовы Игорь Додон допускает, что коронавирус может внести коррективы и в эти планы.

«Все страны готовятся ко второй волне пандемии осенью. Если будет объявлена парламентом чрезвычайная ситуация то, согласно конституции, все выборы отменяются или откладываются. Если осенью будет много случаев заражения коронавирусом, то выборы придется перенести, но я надеюсь, что они состоятся осенью», – заявил Додон в видеообращении, опубликованном в его «фейсбуке».