Коронавирус срывает украинские выборы

10.04.2020, Киев, Игорь Петров

Запланированные на осень местные выборы в Украины могут быть сдвинуты на более поздний срок из-за того, что эпидемия коронавируса затянется, и это плохо повлияет на позиции «Слуги народа».

Об этом в интервью «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас витает в воздухе идея переноса выборов на 2021 год. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если до августа мы более-менее выйдем из карантина, выборы состоятся в календарные сроки. Если же все останется до августа – у нас пик будет только в мае – то вероятность переноса выборов станет совершенно очевидной.

И тогда чем раньше вы проведете выборы, тем лучше, дальше будет только хуже. Учитывая все нынешние тенденции, партию вы уже не выстроите. Соответственно, будете по гороскопу набирать кандидатов от «Слуги народа», – сказал Андрей Золотарев.