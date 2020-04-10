10.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Медицина, Политика, Украина
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Коронавирус срывает украинские выборы




Запланированные на осень местные выборы в Украины могут быть сдвинуты на более поздний срок из-за того, что эпидемия коронавируса затянется, и это плохо повлияет на позиции «Слуги народа».

Об этом в интервью «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас витает в воздухе идея переноса выборов на 2021 год. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если до августа мы более-менее выйдем из карантина, выборы состоятся в календарные сроки. Если же все останется до августа – у нас пик будет только в мае – то вероятность переноса выборов станет совершенно очевидной.

И тогда чем раньше вы проведете выборы, тем лучше, дальше будет только хуже. Учитывая все нынешние тенденции, партию вы уже не выстроите. Соответственно, будете по гороскопу набирать кандидатов от «Слуги народа», – сказал Андрей Золотарев.

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