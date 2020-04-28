28.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина
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Коронавирус становится спусковым крючком неприятия украинской власти


Недовольство украинцев карантинными мерами и потерей средства к существованию нарастает и станет заметно очень скоро.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, больных не так много, с другой – гораздо больше тех, кто потерял средства к существованию и сейчас последние деньги тратит, чтобы как-то обеспечивать свою семью. По мере нарастания этого для них коронавирус окажется спусковым крючком неприятия власти как таковой, желания ее заменить. Это будет заметно буквально в ближайшие 2-3 недели», – сказал Погребинский

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