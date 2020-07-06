Коронавирус только добавил Путину сторонников

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Сравнивая действия президента России Владимира Путина и европейских лидеров, однозначно Путин справился с эпидемией коронавируса и сохранил цивилизованные отношение и в обществе, и в отношения других, в то время как Запад демонстрировал хищный оскал эгоизма.

Об этом в эфире Youtube-канала «zasuverenitet» заявил политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для большинства в России возможность Путина баллотироваться не является каким-то критическим фактором. Более того, если мы сравниваем, что произошло со страной в ближайшие три месяца, и как вёл себя Путин, и сравним это с другими президентами других стран и посмотрим, что у них происходит, становится ясно, что у нас с нашим Путиным всё гораздо лучше.

Мы видим Европу, которая показывала страшный рост смертности от коронавируса – в Италии, Испании, Франции – это всё рекордсмены, вместе со Швецией, которая заявила, что ей экономика важнее, чем люди.

Видели, как умирали в собственных постелях, потому что к ним скорая не приезжала, видели, как без аппаратов ИВЛ, что не было никакой солидарности, что друг у друга – то немцы, то итальянцы или американцы воровали аппараты ИВЛ, защитные маски и так далее, вместо того, чтобы оказывать помощь», – заявил Матвейчев.

Также эксперт отметил, что Россия своевременно и оперативно отреагировала на коронавирусную угрозу, в то время, как США провалили эпидемиологическое испытание.

«В то же время у нас быстро развернули ещё в марте на 200 тысяч коек в госпиталях, моментально начали всех людей тестировать по любому подозрению, и если выявляли болезнь, пациента моментально вывозили в больницу и проверяли всех тех, с кем он контактировал. Ничего подобного в Европе не было.

Америка – рекордсмен заражений со своей хвалённой американской медициной, сейчас по заболеваемости зашла на второй круг, сейчас заболеваемость у них как была в начале, по темпам прироста, это конечно большая трагедия для них. И то, что там творится: целование неграм сапог, разрушают памятники. Пока в США памятники падают, у нас строятся», – добавил профессор.