Коронавирус убьёт Украину в считанные дни – эксперт

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае попадания коронавируса на Украину, страна с расшатанным Минздравом и разваленной системой СЭС вряд ли окажется готова к встрече данного вызова.

Об этом в ходе конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пытались выяснить с некоторыми медиками, передаётся ли этот вирус, когда сейчас люди массово получают посылки с «AliExpress».

Представьте – у нас миллионы и миллионы посылок приходит, а никто не может дать какого-то объяснения, не грозит ли это украинцам заражением. У меня по поводу этого вируса больше вопросов, чем ответов. Слушая медиков, одни говорят, что паника, не готовы, другие – что мы готовы, мы ожидаем.

А какая реальность для простого обывателя, который не есть медиком, что ему делать?» – вопрошает эксперт.

«У нас вообще как-то система МОЗ и вообще медицина настроена и расстроена, развал СЭС, санэпидемстанции у нас нету. Пять лет или сколько назад её закрыли. Кто у нас вообще будет заниматься борьбой и контролем за этим? Никто! У нас всё пребывает в хаосе!

Если этот вирус, не дай Бог, попадёт сюда, у нас некому с ним разбираться. У нас только на словах могут посидеть и рассказать, что всё готово», – добавил Теплюк.