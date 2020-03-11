Коронавирус ударил по выборам в Сербии

11.03.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Сербии отменили все предвыборные митинги из-за короновируса (парламентские выборы в стране назначены на 26 апреля).

Об этом пишет «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Александр Вучич заявил, что его Сербская прогрессивная партия прекратит митинги, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни после того, как число случаев заболевания в Сербии выросло за ночь до 12.

«Если ситуация усложнится, выборы могут быть отложены на две-три недели», – предупредил Вучич.

Президент обсудит потенциальную финансовую помощь по борьбе с вирусом со стороны США и Европейского Союза – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Польский коллега Вучича Анджей Дуда также приостановил крупные предвыборные мероприятия в преддверии президентских выборов, назначенных на 10 мая.