Коронавирус: Украину ждёт нашествие заробитчан из Италии

29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

По мере распространения коронавируса в Европе страны Запада начнут выдавливать на Родину украинских заробитчан. Киев совершенно не готов к вызову, который окажется куда более масштабным, нежели прием одного самолета с эвакуированными из Китая.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас считается, что любая проблема – это недостаток коммуникаций – «неправильно объяснили, а если всё хорошо объяснить, рассказать людям, выступить, значит, проблема снимется». Нет, это проблема не коммуникативная, это проблема управления и готовности управленческих структур государства реагировать на такого рода чрезвычайные вызовы.

Мы видим, что коронавирус с Китая пошёл по всей Европе, по миру, он перед китайцами поставил проблему, как реагировать. Понятно, там есть государственная машина, там можно ввести карантин на 20-тимиллионный город.

Кстати, в Советском Союзе в 1970 году была эпидемия холеры в Одессе, люди пытались выехать на отдых, у многих путёвки были куплены – ничего подобного, всё закрыто. Мышь не могла проползти, потому что была государственная машина, – да, она была тоталитарная, несвободная и так далее, но ресурс для того, чтобы быстро среагировать и локализовать эту ситуацию, был.

Моя родная бабушка медик, возглавляла медслужбу штаба Одесского военного округа, они были все задействованы, и это было видно, город был пустой, только кто-то пробежит куда-то хлеб купить, и всё», – рассказал Карасёв.

«Вот, вопрос: а если у нас, не дай Бог, такая ситуация будет, мы можем локализовать какой-нибудь город, карантин ввести? Людям объяснить, предупредить, приехать самому и рассказать, что такая-то ситуация, провести все необходимые меры безопасности, а не так как непонятно – то ли больные, то ли ещё здоровые. И вот эта вся дезорганизация, хаотичность управления, которую мы наблюдаем последние годы, конечно, она напрягает», – добавил эксперт.

«В Италии 250 тысяч украинцев работает. А если завтра в Италии начнут вводить карантин, причём на длительное время, а дальше может пойти так, что экономика начнёт стоять, рабочие места начнут сокращаться, украинцы будут возвращаться на родину. А мы готовы их принять, рабочие места дать выплаты?» – спросил Карасёв.