Коронавирус уже в администрации Лукашенко

20.04.2020, Москва, Елена Острякова

Один из сотрудников администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко инфицирован коронавирусом.

Об этом сам Лукашенко сообщил в беседе с настоятелем храма в деревне Малые Ляды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы имейте ввиду, что большая проблема у нас тестирование. Сегодня протестировали – больной, пошли – здоровый. Вон живой, – сказал Лукашенко, указывая на главу своей администрации Игоря Сергиенко. – У него в приемной человек заболел. Жив-здоров. Протестировали – все нормально. А то гвалт: умирают и прочее. Если не захочешь умереть и будешь лечиться, то будешь жить».

Ранее, выступая с аналоя храма, Лукашенко заявил, что не считает ошибочной свою стратегию противодействия коронавирусу.

«Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Я не забегаю вперед. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», – сказал Лукашенко.

Прихожане окружили президента и принялись благодарить за то, что он не закрывал предприятия и спас страну от паники.

«Помните, я в шутку сказал, что трактор вылечит. А сегодня все, особенно в нашей братской России и Украине говорят: срочно в поле – продышаться свежим воздухом», – сказал Лукашенко православным поклонницам.