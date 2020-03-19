Коронавирус в Белоруссии: психоз или деменция?

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «короновирусным психозом» эпидемиологическую ситуацию в мире.

Об этом он заявил сегодня на совещании с вирусологами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь… Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред… Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он раскритиковал страны-соседки Белоруссии, которые закрыли свои границы для борьбы с вирусом.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело», – отметил белорусский президент.

Не видит он необходимости и в объявлении карантина в школах, поскольку дети, которые могут переносить коранавирус, поедут к бабушкам.

«Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы – будет с 30-го…. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости», – сказал Лукашенко.

Вместо карантина он предложил изменить график работы общественного транспорта, чтобы студенты ездили в нем отдельно от всех остальных.

«Нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города», – резюмировал Лукашенко.