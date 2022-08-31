Коронавирус в Крыму мутировал до неузнаваемости

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму вернулся к мартовским показателям и превысил 500 случаев в сутки.

Однако возврата ограничений не будет – летальность от нового штамма гораздо ниже, и большинство инфицированных переносят вирус как ОРВИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация эпидемической территории полуострова нестабильная, но она контролируемая,- сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.- Мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние полтора месяца количество заболевших в сутки увеличилось в 15-20 раз в зависимости от регионов. Цифры пугающие, они очень высокие, и возникают вопросы, почему не водятся ограничительные мероприятия которые действовали на 1 января, так как такие цифры заболеваемости мы фиксировали в феврале и марте, и тогда был введен ряд ограничительных мероприятий. Одним из знаковых факторов является показатель летальности. В январе и в феврале при таком же количестве заболевших в неделю, фиксировалось от 50 до 80 летальных исходов. Сейчас от 2 до 5 случаев в неделю. То есть, тяжесть течения меняется, и в связи с этим меняются те ограничительные мероприятия, которые водятся на территории полуострова».

Практически в 95% случаев заболевание протекает в форме респираторной вирусной инфекции. Тем не менее, остается опасность осложнений, поэтому хроническим больным рекомендуется пользоваться масками в общественных местах. Обязательным ношение масок остаётся для медицинского персонала, работников школьных и детсадовских столовых, сотрудников гериатрических и психоневрологических диспансеров.