Коронавирус в России: Ситуация может пойти по самому сложному сценарию

03.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, ситуация может пойти по самому сложному сценарию, предупредил премьер Михаил Мишустин сегодня на совещании в Москве.

«Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», – сказал глава правительства.

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Он также подверг критике некоторых губернаторов за нерасторопность.

«Мы выделили более 33 млрд рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах. Минфин довёл их до каждого региона. А теперь некоторые руководители субъектов Федерации жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приёму больных. Такое отношение недопустимо. Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения», – сказал Мишустин.