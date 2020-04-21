Коронавирус всё ближе подбирается к усам Лукашенко
Хоккеист из команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко заражен коронавирусом.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дмитрий заболел, примерно, через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – сказала Эйсмонт РИА «Новости».
Это уже второй случай заболевания в ближайшем окружении Лукашенко. Ранее стало известно, что коронавирусом заражен сотрудник президентской администрации.
Сам Лукашенко демонстративно не носит санитарную маску, постоянно трогает людей во время публичных мероприятий и при этом утверждает, что тест не сдавал и сдавать не собирается.
Правда очевидцы утверждают, что перед каждым выходом белорусского президента в народ, площадки, на которых проходит общение, тщательно дезинфицируются, а участники проходят медицинский контроль.
В Белоруссии до сих пор не отменены массовые мероприятия, а недавно Лукашенко директивно отменил каникулы в школах.
Как пишут СМИ, после этого классы, особенно в Минске, заполнились лишь на треть. Белорусы не вдохновлены примером президента и носят маски по собственному почину. В столице массово закрываются заведения общепита.
Хотя Лукашенко постоянно кичится тем, что побывавшая в Белоруссии комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полностью одобрила его методы борьбы с коронавирусом, на самом деле специалисты в отчете, опубликованном на сайте ВОЗ, рекомендовали все же отменить массовые мероприятия и ввести дистанционное обучение.
По данным минздрава, на понедельник в Белоруссии было выявлено 6264 случаев коронавируса, в том числе – 51 смерть пациента с COVID-19. По количеству выявленных случаев на миллион населения Белоруссия опережает в два раза общемировой уровень: 618 против 318.
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