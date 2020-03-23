Коронавирус загоняет украинскую экономику в яму

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Борясь с эпидемией, Киев ввел бьющие по кошельку граждан и бизнеса запреты и ограничения, не предоставив им адекватной компенсации.

Об этом Youtube-каналу «Капитал» рассказал украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина начала копировать Европу, но в Европе везде по-разному. Например, Швеция не вводила ограничений, Нидерланды – тоже, Великобритания изначально не вводила, только сейчас какие-то запреты появились, – рассказал эксперт. – А на Украине хлебом не корми, дай возможность что-нибудь запретить, потом штрафовать и наказывать».

По словам Скаршевского, украинские власти устроили транспортный коллапс, что особенно заметно по Киеву и Харькову, где закрыли метро. Также внутри страны перекрыли автобусное и железнодорожное сообщение. Плюс запретили работать и зарабатывать кафе и гостиницам.

«Мало того, что украинская экономика находилась в кризисе, последние полгода промышленное производство сокращается, люди накапливают долги по ЖКХ – задолженность выросла почти до 70 миллиардов гривен в этом сезоне, так они решили еще и торговлей добить украинскую экономику, – констатирует экономический эксперт. – Очень многие потеряют рабочие места, никакой компенсации толком нет, все меры были отражены всего в двух законах (принятых – ред.) на внеочередном заседании Верховного совета….

На два месяца освободили физических лиц, предпринимателей от уплаты ЕСВ – это означает, что предприниматель сэкономит две тысячи гривен за два месяца. Я не думаю, что это можно назвать помощью. Также физлицам можно будет сдавать декларацию не до 1 апреля, а до 1 июля – это вообще не льгота, а мера, чтобы не было столпотворения в налоговых».

Также Скаршевский отметил, что украинский правящий режим существенно ухудшил ситуацию с доходами местных бюджетов.

«Есть 102 статья бюджетного кодекса, в которой черным по белому написано: если центральная власть принимает решения, которые уменьшают доходы местных бюджетов, то они должны предусмотреть соответствующую дотацию из государственного бюджета для компенсации уменьшения этих доходов. Естественно, этого сделано не было», – отметил экономист.

Скаршевский также предупредил, что из-за запретов закроются многие предприятия, появятся безработные, а у тех граждан, что сохранят работу, не будет возможности нормально добраться до нее из-за транспортного коллапса.

«Заставь дурака с коронавирусом бороться, так экономика не то чтобы не получит какие-то стимулы, а в более глубокую яму упадет», – добавил экономический эксперт.