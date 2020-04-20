«Коронавирусная» кампания против церкви продолжает советскую традицию клеветы

20.04.2020, Киев, Игорь Петров

Эпидемия коронавируса дала новый повод для клеветнической кампании против церкви, и это напоминает антицерковную пропаганду советских времен.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Василий Анисимов, пресс-секретарь УПЦ.

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«Церковоборцы злорадствуют, что вирус поразил и священнослужителей. Вероятно, они думают, что зараза к заразе не пристанет, и самих их вирус обойдет стороной. Но эпидемия затрагивает всех, не только медиков, священнослужителей, но и, в том числе, таких мерзавцев, которые сегодня клевещут на церковь.

Я имею в виду и Фарион, и стукача Вятровича, и всех прочих, которые продолжат старую советскую традицию – клеветать на церковь, пытаясь отпугнуть людей от Бога всякими страшилками.

В советское время атеистическая, богоборческая власть в монастырях специально размещала всякие больницы, чтобы отпугнуть людей. У нас в лавре до 2012 года была крупнейшая инфекционная больница, ее убрали только при Азарове.

Там с советских времен было тифозное отделение, гепатитное отделение, отделение СПИДа и пр. Для чего это делалось? Чтобы показать верующим: не ходите, это опасно, это очень вредно для здоровья и т.д.

Так что, для православной церкви, которая прошла через семидесятилетние атеистически гонения, клевету, злобную дискредитацию – это не впервой. Церковь к этому привыкла», – заключил Василий Анисимов.