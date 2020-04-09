Коронавирусные цветочки для России еще впереди – микробиолог

09.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В России динамика заражения людей коронавирусной инфекцией COVID-19 не отличается от других стран, но процесс происходит с опозданием на несколько недель.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил доктор биологических наук, профессором Университета Ратгерса (США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН Константин Северинов , отвечая на вопрос, почему в России количество смертей от коронавирусной инфекции значительно меньше, чем в Италии, Испании и Франции.

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Он обратил внимание, что в Россию вирус пришел позже, чем в Италию.

«Поэтому мы сможем сказать, где лучше врачи, государство и люди смогли бороться с инфекцией не сейчас, а потом. Считайте, что мы – это Италия, только месяц назад. Тогда там тоже все было благостно», – отметил Северинов.

При этом он подчеркнул, что хочет надеяться на лучшее.

«Но в данном случае мы видим, как развивается ситуация во всех странах мира. Каждодневная динамика накопления показывает все, тут никуда не денешься. У нас идет очень быстрое увеличение. Сейчас оно быстрее, чем в Италии, Германии, чем во Франции даже. Просто у нас оно не так заметно, поскольку еще относительно небольшое общее количество заболевших», – говорит ученый.

Также его попросили ответить на вопрос, можно ли сказать, что Китай справился с коронавирусом.

«При условии, что вы поверите в их статистику. Я не думаю, что китайская статистика сильно лучшей нашей. Можно сказать, что количество зарегистрированных и декларированных случаев на протяжении последнего месяца не увеличивается», – сказал микробиолог.

«Если вы посмотрите графики – как растет количество заболевших в разных странах, то увидите: форма кривой, построенной на основе этих цифр, везде одинаковая. Можно посмотреть все это на сайте университета Джона Хопкинса. И вы увидите, что в России все происходит точно так же, как и в других странах. Просто с запаздыванием на три недели, на месяц в зависимости от той или иной страны. К сожалению, эта форма кривой, накопление больных с каждым днем, показывает: мы ничем не отличаемся от других стран. Просто у нас процесс начался позже», – считает Северинов.