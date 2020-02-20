20.02.2020, Горловка, Сергей Вредников
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Коронавирусный майдан: Донбасс в ужасе от такой Украины


Если украинцы встречают протестами и майданами своих же сограждан, эвакуированных из зоны поражения коронавирусом в Китае, страшно подумать, как они отнеслись бы к возвращению жителей Донбасса, о единстве с которыми постоянно уверяет президент Украины Зеленский.

Об этом у себя в «Facebook» написал бывший 1-й секретарь Горловского горкома Компартии Алексей Карпушев передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня был окончательно уничтожен жалкий миф о «единстве украинской нации». Это стыд и позор. Украинцы, которые протестуют против эвакуации и лечения собственных граждан – вы просто е##нулись! Независимо от национальности, нельзя такими быть», – отметил Карпушев.

«И да, интересно, когда теперь Зеленский вновь позовёт в «едину нэньку» жителей Донбасса? Которых, как известно, считают «заразой» куда больше граждан «незалежной», чем тех, кто протестует сегодня против коронавируса», – добавил блогер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее эксперты назвали панику и беспорядки наУкраине из-за прибытия самолета с эвакуированными из Китая дикарством и средневековьем.

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