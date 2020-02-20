Коронавирусный майдан: Зеленскому предлагают начинать расстрелы

20.02.2020, Киев, Михаил Рябов

В Новых Санжарах под Полтавой продолжаются акции протеста местных жителей, не желающих, чтобы в местный санаторий были доставлены на карантин пассажиры самолета с эвакуированными гражданами из Китая, где бушует эпидемия коронавируса.

На место для успокоения граждан, среди которых находятся и «ветераны АТО», прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков. Ранее усмирить манифестантов не удалось представителям МЧС.

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По сообщению СМИ, из-за перекрытия дороги протестующими на трассе Полтава-Кременчуг уже образовалась 10-километровая пробка.

Полтавский областной совет анонсировал экстренное заседание, которое состоится в пятницу.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин выступил с резким заявлением, призывая власть погасить протесты с применением силы (интересно, что сам Добкин в 2014 году, возглавляя Харьковскую администрацию, подобную зачистку по отношению к майданщикам провести не решился).

«Правила поведения во время внештатных ситуаций написаны кровью. Поэтому они практически одинаковы во всех странах. Во время войны тех, кто сеет панику расстреливали на ряду с мародёрами без суда и следствия. При техногенных и природных катастрофах паникёров бьют не жалея. Часто до смерти. Когда терпит бедствие корабль, сеющих панику бросают за борт без спасательного жилета.

К чему это я. Я считаю, что для наведения порядка в стране необходимо уволить всех медиков львовского госпиталя, заблокировавших вход в своё медучреждение, а главврача судить за нарушение клятвы Гиппократа и откровенный саботаж. Все местные советы от сельских до областных, которые принимали решения о не допуске на свои территории эвакуированных из Китая украинцев – распустить, а глав этих советов и местных сельских голов отдать под суд. За превышение своих полномочий. Выявить всех зачинщиков беспорядков и судить их за организацию массовых беспорядков.

Иначе никак. Иначе никакой страны у нас не будет.

Некогда единый народ Украины превратился в отдельные племена с местечковыми вождями. Это надо исправлять. Причём срочно», – призывает Добкин в своем блоге.