Коротченко: Истерика о скором нападении РФ на Украину вызвана бессилием Запада перед Москвой

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Новости Украины

Запад не может смириться с тем, что Россию стало невозможно расшатать изнутри – это уже совсем другая страна, укрепившая свою внутреннюю безопасность и устойчивость политической системы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что меня поразило, это когда некие американские конгрессмены решили снова вытащить карту Навального, помахать ею, что, дескать, светоч демократии – и будем использовать. Но почему-то назвали его Александром. Они даже не знают, как его зовут. Но главное – с точки зрения влияния оппозиционера и блогера Навального на внутриполитические процессы России, этот эффект равен 0,0%. У нас произошли очень серьёзные изменения с точки зрения защиты нашей безопасности, нашего информационного пространства, нашей политической устойчивости, и попытки западных кротов работать на этом направлении были пресечены», – сказал Коротченко.

Именно поэтому, по его словам, Запад и Украина развили кампанию по нагнетанию истерии о «нападении» России.

«Поэтому сегодня никакая российская несистемная оппозиция, финансируемая из Запада и являющаяся инструментом западной политики, уже не может эффективно, да и вообще сколь-нибудь законно, работать в России. Наша устойчивость политической системы обеспечивает нам возможность манёвра и на политическом, и на экономическом направлении. Россия сегодня сильна, едина и сплочена как никогда. Именно поэтому и раздаются крики ужаса о том, что Путин и Россия вот-вот нападут. Ничего с нами сделать не могут, боятся, поэтому и придумывают страшилки», – заключил эксперт.