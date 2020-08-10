10.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Коротченко: «Лукашенко ещё не поздно выбрать – союз с Россией или в Гаагу»


Запад может пытаться расшатать ситуацию в «многовекторной» Белоруссии, чего не может сделать, если Минск окажется по-настоящему в Союзном государстве с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плюс-минус 5-10 процентов, но абсолютно очевидно, что Лукашенко победил легитимно. Для того, чтобы лишить его легитимности, устраивается сценарий цветной революции. В этих условиях, мне кажется, что для Лукашенко уже стала очевидна бесперспективность разыгрывания этой карты между Россией и Западом, – сидеть на двух стульях не получится.

Выбор очень простой: либо ты с Россией, и тебе обеспечен надёжный тыл, либо тебя разорвут, либо отвезут в Гаагу. Всё, другого варианта нет. В этих условиях надо интенсифицировать вопрос о движении вперёд по дорожной карте создания Союзного государства», – заявил эксперт.

«Знаете, Александр Григорьевич учится, и мы учимся – нет проблем. Партнёры мы для тебя? Хорошо, уважаем ваш выбор как президента суверенного государства, но тогда давайте выстраивать отношения на соответствующей экономической основе.


Если же мы всё-таки стратегические союзники, двигаемся вперёд по пути Союзного государства. Можно попытаться расшатать ситуацию в Белоруссии, невозможно попытаться расшатать ситуацию в Союзном государстве. Всё-таки ресурс России не позволит это сделать», – добавил Коротченко.

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