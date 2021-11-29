Коротченко: Украина представляет серьёзную опасность для гражданской авиации

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Новости Украины

Офис президента Украины разыгрывает политическое шоу с конфликтом вокруг олигарха Рината Ахметова. Одновременно киевское военное руководство начинает «бряцать» заржавевшими с советских времён системами ПВО, которые могут сработать в любой момент.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это вымышленное покушение на Зеленского – чисто политтехнология. Все помним и покушение на Аркадия Бабченко, крики, осуждение в ООН, потом выяснилось, что этот фейк, и СБУ попытались устроить показательное шоу. Точно такое же показательное шоу – вот эти разговоры, где якобы четыре человека замыслили свергнуть Владимира Зеленского – да не нужен он никому. Зачем России свергать Зеленского, когда его свергнут его избиратели, граждане? Рейтинг Зеленского уже опустился до беспрецедентно низкого уровня. Его Украина сама поднимет на вилы, и участвовать в этом процессе нам абсолютно не нужно», – заявил Коротченко.

Куда опаснее, по его словам, желание Киева показать «щит и мощь украинской ПВО».

«Глупости это, бред. Эти украинские зенитно-ракетные системы С-300 – это ещё советские системы, 30 лет они не модернизировались и не проходили обслуживание. Поэтому украинское ПВО сегодня предоставляет угрозу для иностранных авиалайнеров, которые прокладывают воздушные трассы через территорию Украины. Не дай Бог, заварушка – все помнят пуски украинской зенитно-ракетной системы С-200 из Крыма, который уничтожил Ту-154, летевший из Израиля в Россию. До сих пор Украина, а это было при Кучме, не признала свою ответственность. Сбитый малазийский Боинг над Донбассом, здесь уже поработали украинские зенитно-ракетные расчёты, эксплуатирующие опять же советский комплекс «Бук». Понимаете, Украина уже с этим старым советским, уже ржавым оружием, она уже пороховая бочка», – заключил военный эксперт.