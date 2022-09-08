Коротченко: Запад перешел красную линию. Пора бить по критической инфраструктуре Украины

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Новости Украины

Российская армия не должна ничем себя сдерживать и наносить удары по ключевым объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

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«Идет специальная военная операция, противник оказывает упорное сопротивление. Для того чтобы максимально снизить эффект поставки новых западных вооружений, которые будут только масштабироваться, необходимы удары по ключевым объектам транспортной, энергетической инфраструктуры Украины. Потому что цели специальной военной операции или любых военных действий – это принуждение противника к капитуляции и прекращению сопротивления. Для того чтобы Украина не смогла перевозить западное оружие, потеряла возможность организованного сопротивления, потеряла системы связи, боевого управления, вообще основы государственного управления, нужны удары», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, пример, как надо действовать в таких ситуациях, показало НАТО во войны с Югославией.

«В первый же день – удары по мостам через Дунай, тогда же была выведена из эксплуатации вся энергосистема Югославии, были нанесены удары по центрам принятия решений в Белграде. Соответственно, это универсальная формула боевых действий, конечный результат которых – не подписание соглашения о мире с Украиной, о чем некоторые упорно твердят, а капитуляция режима Зеленского. Для этого нужно не только подавление его военных возможностей, но и экономики (экономика – это основа функционирования любого государства), финансов, связи, государственного управления. Того, что дает возможность любой стране оказывать организованное сопротивление», – считает главред журнала «Национальная оборона».

Он убежден, что если начать этого делать, то поставки западных вооружений на Украину будут лишь нарастать.

«И не надо убаюкивать себя тем, что они исчерпали свои возможности – ЕС и США найдут возможности для поставок, в том числе и дальнобойных ударных систем. Запад давно перешел «красную линию» и себя, по большому счету, больше ничем не сдерживает. Поэтому и мы не должны ничем себя сдерживать. Наша конечная цель – военная и политическая победа, капитуляция Украины и ликвидация киевского режима», – резюмировал Коротченко.