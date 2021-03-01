Коротич: Кравчук хотел общую армию с РФ, но Ельцин не позволил

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Последний президент СССР Михаил Горбачев довел страну до удручающего состояния, а первый президент России Борис Ельцин виновен в развале Союза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич, отвечая на вопрос, кто больше, Ельцин или Горбачев, виновен в развале СССР.

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«В том, что страна дошла до развала, виноват Горбачев. А в том, что она развалилась, Ельцин», – ответил бывший главред издания, считавшегося одним из главных рупоров так называемой перестройки.

Он рассказал, что даже в Беловежье, где лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о ликвидации СССР, изначально были другие настроения.

«Я разговаривал с Кравчуком. Даже прилетев в Беловежье, у него было настроение на конфедерацию. Чтобы были общие министерство иностранных дел, министерство обороны. А министерства культуры и образования – уже у каждого свои. Но Ельцин, как мне Бурбулис рассказывал, хлопал ладонью по столу и говорил: нет, нет. И больше возражений ни от Шушкевича, ни от Кравчука не последовало. Хотя никто к этому не был готов», – говорит Коротич.