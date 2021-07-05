Соединенные Штаты демонтируют откровенное хамство в отношении Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, долгое время живший и преподававший в США.

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Он обратил внимание на недавнее интервью посла РФ в США, сообщившего, что американцы отказались возвращать России ранее арестованную российскую дипломатическую собственность.

«Ну, хамство. Что же, в ответ надо выгонять этого их Салливана из резиденции ? Мы же предоставили ее им», – сказал Коротич.

По его словам, здание посольства США в Москве в большом Девятинском переулке предоставлено почти бесплатно.

Также собеседник издания напоминает, что эта резиденция «была еще и базой для бала сатаны» в романе «Мастере и Маргарите»?

«Это известное здание, в нем произошло много всяких интересных событий. В том числе, когда в Москве бывали перебои с чем угодно, американцы завезли к себе холодильные установки в эту резиденцию посольскую. И доставили туда очень много сливок и всякого другого молочного дела, потому что в Москве с этим было плохо», – утверждает Коротич.