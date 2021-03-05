Коротков может быть причастен к убийству старшины МВД Яременко

05.03.2021, Москва, Иван Добровольский

По данным специального расследования ФАН, журналист «Новой газеты» Денис Коротков может быть тесно связан с террористами и замешан в серьезных преступлениях. Есть подозрения, что он также причастен к смерти своего сослуживца в Чечне, где Коротков был в составе сводного отряда милиции с 2000 года.

Речь идет о старшине МВД Владимире Яременко, убитом 21 ноября 2000 года в одном из местных кафе. Вечером около 18 часов в заведение зашли неизвестные и открыли огонь. От полученных ранений милиционер погиб на месте.

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Ознакомившись с документами и свидетельствами собственных источников, журналисты пришли к выводу, что Яременко мог подозревать Короткова в ведении дел с боевиками. По всей видимости, тот продавал им оружие и боеприпасы. В частности, было немало случаев, когда по отряду милиции стреляли патронами, которые выдавали самим бойцам. На месте боев на позициях вражеской стороны находили гильзы от патронов к автомату Калашникова, маркировка которых совпадала с теми, что выдавались отряду МВД.

Владимир Яременко открыто сказал в глаза Денису Короткову о своих подозрениях. Спустя недолгое время после этого старшину МВД убили посреди белого дня.

Сослуживцы Владимира Яременко говорят, что боевики стреляли в него не случайно. Каждый из нападавших целился именно в него и выпустил в милиционера по целой обойме, чтобы убить наверняка. Они точно знали, что в это время Яременко будет в кафе, и пришли целенаправленно, чтобы его убить. Расстреляв старшину МВД, террористы скрылись. Видимо, боевики выполняли чей-то приказ.

Источник ФАН считает, что убийство Владимира Яременко было заказным и за ним может стоять Денис Коротков.

«Незадолго до второй командировки в Чечню Владимир ходил к особистам и указывал им, что надо присмотреться к грузинским друзьям Дениса. Тогда уже многие подозревали, что Коротков не только крышует барсеточников, но и работает с ними по чеченским вопросам. Некоторые считали, что Коротков в любой момент может их подставить. Да, это было непопулярное мнение, ведь Дениса многие любили за то, что он помогал своим. Но только Володя пошел с этим мнением в особый отдел. И сейчас, по прошествии многих лет, я начинаю четко понимать, что именно это и стало причиной его смерти. Конфликт у них был всегда, и поэтому Коротков вполне спокойно мог «заказать» виновника своих неприятностей. Или просто попросить об услуге своих дружков», — заявил источник.

Убийц Владимира Яременко найти так и не удалось. Денис Коротков после этого случая продолжил работать в органах, где ему долго спускали с рук все его темные дела. Под следствие Коротков так и не попал. Единственное, чем пришлось поплатиться – это увольнение их органов.

Бывшие сослуживцы Короткова из МВД рассказали журналистам, что он постоянно поддерживал связь с радикальными исламистами, с которыми начал сотрудничать еще во время чеченской кампании. Не исключено, что сотрудник «Новой газеты» до сих пор с ними на связи, и это помогает ему решать разные вопросы для людей, которым, по словам его бывших сослуживцев, «он должен еще с 90-х годов».