Короткову может грозить срок за возможную работу с террористами

18.05.2021, Москва, Иван Добровольский

Во вторник, 18 мая, в здании Приморского районного суда прошло заседание по иску «Новой газеты» к Федеральному агентству новостей. Ответчик представил исчерпывающие материалы, подтверждающие взаимодействие журналиста издания «Новая газета» Дениса Короткова с членами ИГ (организация запрещена в РФ).

ФАН передал суду доказательство, где боевик группировки ИГ Шерзод Хасанов подтверждает, что сотрудничал с Коротковым. Кроме того, ФАН предоставил данные, которые доказывают раскрытие сотрудником «Новой газеты» методики получения доступа к информации о военнослужащих РФ. Это может нести опасность для здоровья и жизни россиян.

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Проверки по статье «Пособничество терроризму» проводятся скрупулезно и без спешки, так как в некоторых случаях речь может идти о высшей мере наказания – пожизненном лишении свободы. Гражданский же суд не может столь долго откладывать рассмотрение исков.

Также российское законодательство не предусматривает приостановление судопроизводства при таких обстоятельствах. На данный момент материалы проверки сообщения о возможном преступлении Дениса Короткова находятся в Следкоме РФ. Другими словами, на сегодняшний день уполномоченные органы пока не выдвинули обвинений по этому делу.

В связи с этим даже исчерпывающие доказательства, которые подтверждают связи Короткова с террористической организацией, не дали судье законных оснований признать, что оспариваемые положения в вышеупомянутых публикациях являются соответствующими действительности.

Суд обязал ответчика выпустить опровержение опубликованных ранее материалов. Данное решение вступит в силу спустя 30 дней с момента вынесения мотивировочной части решения, если оно не будет обжаловано в вышестоящей инстанции.