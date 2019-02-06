06.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Темпы вывоза капитала из России за прошедший год выросли более, чем в 2 раза. Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2016 году из страны было вывезено 15 миллиардов долларов США, в 2017 – 30 млрд долл, в прошлом – порядка 67 млрд долл. Это касается любой крупной российской компании. Например, у корпорации «Роснефть» – 11 дочерних фирм. Компания «Газпром» продавала газ на территории Украины через фирмы в Швейцарии. Мы считаем это неприемлемым. Мы считаем, что российский крупный капитал должен платить налоги здесь», – сказал Шеин.

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Он сообщил, что его фракция подготовила законопроект, направленный на пресечение вывоза капитала в офшорные зоны.

«Смысл очень простой. Если предприятие подпадает под понятие «стратегическое», то есть в нем работает более 4 тыс сотрудников, его обороты за последние три года превышают 5 млрд руб., оно должно иметь российскую налоговую юрисдикцию», – сказал Шеин.