Корпоративный фашизм: на предприятии украинского олигарха ввели слежку за эмоциями сотрудников

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” украинского олигарха Юрия Косюка с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников. Несчастливым может грозить увольнение, передает корреспондент “ПолитНавигатрра”.

Об этом сам Косюк рассказал на V форуме “Дирижеры изменений”, прошедшем в Киеве 13 ноября, пишет “Интерфакс-Украина”.

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Косюк отметил, что исследования якобы доказали, что счастливые люди более высокопродуктивны. По его словам, с несчастными плотно работают психологи и сотрудники HR, пытаясь что-то предложить этим людям для исправления ситуации, но в случае отсутствия изменений этих людей увольняют.

Косюк привел два примера такого подхода.

В первом камера в течение полугода показала, что работающий на достаточно высокой позиции сотрудник толстеет, что, по словам главы правления, как правило, связано с ленью. В общении этот сотрудник признался, что счастье для него – “поесть и все”, а, значит, он демотивирован и занимает позицию, на которой другой человек может добиться гораздо большего.

Другого сотрудника, который занимал свою позицию около 6-7 лет, перевели на другую позицию, где он стал “летать”, а его бывшие подчиненные, которых он мог “отравить”, также воспряли духом.

“Извините за такие экспериментики. Но проверьте на себе”, – заявил Косюк.