Корректировка турсезона в Севастополе будет зависеть от военной обстановки – эксперт

Любовь Смирнова.  
05.04.2024 21:59
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Терроризм, Туризм, Украина


В Севастополе не будут вводить дополнительные меры безопасности в канун туристического сезона. Однако все будет зависеть от складывающейся ситуации, которая может внести коррективы.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Департамента внутренней политики города Севастополя Сергей Бездольный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе не будут вводить дополнительные меры безопасности в канун туристического сезона. Однако все...

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«На сегодняшний день никаких планов, которые бы отличались от прошлого года, нет. Конечно, город всегда рад гостям, рад их встретить, готовится к сезону. Еще раз повторяю, что «жёлтый уровень» антитеррористической опасности направлен, прежде всего, чтобы обезопасить жителей города. Чтобы все меры, которые предпринимались, делали нахождение в городе безопасным и комфортным, очень приятным времяпрепровождением.

Да, в прошлом году туристический сезон, можно сказать, состоялся, он был. Наш город всегда привлекателен для гостей. Нельзя отрицать, что ситуация, которая складывается, может вносить какие-то коррективы. Мы, конечно, будем действовать в связи с той ситуацией, которая будет складываться в каждый конкретный день, в каждый конкретный момент. На сегодняшний день туристическая инфраструктура города, объекты размещения готовы к приёму гостей», – заверил Бездольный.

Ранее власти Севастополя решили не вводить дополнительных мер, не смотря на прифронтовое положение города. Комендантский час, особый порядок въезда или выезда из города, ограничение передвижения, по мнению руководства, – излишние меры. Однако эксперты считают, что город находится не в прифронтовом, а в военном положении, поскольку подвергается атакам с воздуха, а Черноморский флот задействован в СВО.

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