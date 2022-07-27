Корреспондент «ПолитНавигатора»: Я ушёл добровольцем – не мог иначе

Новости Украины

Читатели «ПолитНавигатора» хорошо знакомы с работой нашего постоянного автора Алексея Топорова, который специализировался на освещении ситуации на Балканах, занимаясь мониторингом балканской прессы. Однако с 12 мая этого года Алексей с оружием в руках принимает участие в СВО в качестве добровольца, вместе со своим подразделением БАРС 13 «Русский Легион» – с боями прорываясь от Изюма Харьковской области в сторону Славянска ДНР.

О том, почему наш автор сделал такой выбор, читайте в его колонке, в которой он планирует регулярно знакомить читателя со своим взглядом на происходящее на передовой СВО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

У многих людей в их биографиях происходят знаковые события, которые делят течение их жизни на до и после. Вот и у меня за последние восемь лет таких событий было два.

Первое – это сожжение русских людей в одесском Доме Профсоюзов.

Помню, как с замиранием сердца я следил за тем, как антимайдан Южной Пальмиры вытеснял из города необандеровцев, как горожане выходили на улицы с российскими флагами, как отважные богатыри из Одесской дружины лупили в уличных схватках свидомых нациков.

И вдруг как ножом по горлу – огонь, гарь, пепел, боль, шок…. А дальше – политическая проститутка Гончаренко позирует на фоне обгорелого трупа настоящего героя Геннадия Кушнарева, элегантного Дюка обряжают в селюковскую вышиванку, а на пепелище у места ритуального сожжения русских людей маршируют довольные и уверенные в своей безнаказанности и в праве на власть в русских городах нацики.

После всего этого я принял окончательное решение ехать на Донбасс. Тогда, как журналист, хотя до 2014-го, работая в медиа два десятка лет, я никогда не выступал в ипостаси военкора, да и не интересовался этим делом особо. И после, кстати, Сирия, Ливия, ЦАР и прочие точки приложения русской силы не сильно волновали меня, даже если рассудком я понимал важность нашего участия там.

И вот, вышло так, что начало донбасского конфликта , с мая по август 2014-го, я проползал, уворачиваясь от патронов и мин, на пузе в камуфляже, только не с автоматом, а с видеокамерой в руках. И впоследствии даже получил за это крест Союза добровольцев Донбасса, как полноценная боевая единица. Не сделавшая, правда, в сторону врага ни единого выстрела. Но бойцы говорили: «Там, где мы были с автоматами, ты был с камерой», и я понимал, что этот знак я все-таки получил не зазря.

Ополченцы штурмуют украинскую погранзаставу в 2014-м году в Луганске

Второе событие, заставившее меня сделать серьезный выбор, во многом перевернувшее мое привычное бытование, произошло относительно недавно – 14 марта 2022 года. В тот день я собирался на важную встречу, пытаясь понять, что мне одеть, чтобы выглядеть не буднично и посолиднее, а моя полуторогодовалая дочка спала, отданная на попечение няни. И тут раздался страшный грохот, а затем еще, и еще…

Тогда над моей улицей, над всем нашим кварталом Донецка ПВО сбило украинскую Точку У, – осколки упали вниз, подожгли соседний дом, побили стекла в нашем, разбили автобус, троллейбус, несколько авто, убили людей на улице, куда выходят наши окна – погибли 23 человека. И одна опасная железяка врезалась прямиком в стену детской, где спала моя крошка, где-то сантиметрах в пятидесяти от ее головки, пробила дранку сталинки и ушла вглубь…. Мое счастье, Милостью Божией, не пострадало.

Видео очевидца: последствия падения осколков украинской «Точки У» на Донецк

После этого я четко понял для себя, что быть просто пусть пристрастным, но сторонним наблюдателем на этой порядком подзатянувшейся для меня и моих близких войне я больше не могу. Просто не имею морального права. И как мужчина обязан сделать так, чтобы моей дочери, моему дому, прекрасному городу Донецку и прочим замечательным русским городам Донбасса, Слобожанщины и Новороссии больше ничего подобного не угрожало.

Признаюсь, этот выбор было сделать не очень просто. Хотя бы потому, что в свое время не служил срочку – в 90-е среди молодежи это было не модно, как и, в целом патриотизм, и тут я, к сожалению, мало чем отличался от многих своих сверстников. Или от того, что в свои неполные сорок четыре был уже далеко не столь бодр и силен, как даже в тридцать шесть, когда заезжал в 2014-ом в охваченный Русской Весной Луганск. Тем не менее, шаг в нужном направлении был сделан. И Родина пошла мне навстречу.

На самом деле это очень верно, что руководство страны пришло к пониманию, что следует идти навстречу добровольцам, желающим по тем или иным причинам принять участие в новой Отечественной войне. И здесь следует отставить казенный подход, мешающий человеку реализовать свой патриотический порыв – служил-не служил, сидел когда-то – не сидел, есть долги банкам – нет, молод – не молод. На войне, на самом деле находится место всем, и 65-летний дед оказывается бодрее, выносливее и умелее двадцатилетнего юнца, а бывший зек с несколькими судимостями человечнее и порядочнее бывшего чиновника с несколькими высшими образованиями.

В нашем добровольческом батальоне – БАРС (Боевой армейский резерв страны) 13 «Русский Легион» хватало разных – и тех, и других, и в целом весьма примечательных людей, например, среди нас служил ведущий инженер одной из самых крупных отечественных нефтегазохимических компаний, который проявил себя просто как бесценный «Левша», или доцент одного из столичных вузов – талантливый программист.

Конечно, было сложно. Очень. И не только в первое время. И не только в связи с войной – за восемь лет жизни на Донбассе я уже как-то привык к обстрелам и даже смертям вокруг себя. Ну а бессонные ночи ремесло журналиста подразумевает по умолчанию – потому ночные патрули не стали для меня чем-то новым, разве что бодрстовать теперь приходилось не за компом в домашнем, а с автоматом, в бронике, разгрузке с магазинами и в каске.

Самым тяжелым моментом для меня, наверное, стал армейский быт – я месяц не видел себя в зеркало, два месяца мылся холодной водой, спал в окопах, защищаясь от полчищ комаров плотно застегнутым на замок спальником, жил исключительно на свежем в воздухе – и в жару, и в дождь, и в холод, после чего дырявая крыша, ветхие стены и убитая в хлам панцирная кровать брошенной хаты в одном из прифронтовых сел начинали казаться просто номером люкс в каком-то пятизвездночном отеле.

И очень много таскал, рубил, копал, а потом снова таскал, рубил, копал. Ну и, конечно, стрелял, но это было, напротив, весьма интересно. А еще лежал, вжавшись в землю, пока над головой свистели и где-то рядом разрывались мины и пакеты «градов», а за шиворот через броник сыпалась горячая земля.

Но, сколько веревочке ни виться, а свое профессиональное найдет тебя и на войне. Так, на третий месяц контракта я был переведен с «передка» в тыл – в город Изюм, охранять перевалочную базу нашего подразделения (хотя тылом Изюм можно назвать с большой натяжкой, поскольку город ежедневно подвергается ракетным атакам ВСУ).

Последствия обстрела города Изюма украинскими РСЗО

На фото бойцы “Русского легиона” раздают крупы и макароны жителям Изюма

А когда там появился и интернет – и рассказать миру о том, что здесь происходит, поделиться своими мыслями об этой войне, о военных буднях, чем я и собираюсь заняться в пространстве родного для меня «ПолитНавигатора» в ближайшее время, тем более, что нужно использовать момент, покуда под рукой есть стол, стул, источник питания для компьютера и интернет.

это мой рабочий стол

Ну а всем, кто хочет принять участие в святом деле освобождения русских земель от морока украинства, мой совет – вступайте в наш батальон «Русский Легион», который в эти дни производит новый набор бойцов. Всю информацию об этом можно прочитать по ссылке. https://vk.com/event214688209.