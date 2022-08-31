Корреспондент RT Придыбайло о Дарье Дугиной: она могла бы еще очень много сделать для общества

Журналистка и политолог Дарья Дугина была выдающимся специалистом, который мог многое сделать для своей страны, а в ее гибели были заинтересованы западные политики. Об этом рассказал специальный корреспондент издания RT Константин Придыбайло.

«Дарью Дугину я знал не так давно, как хотелось бы. Сперва мы следили друг за другом в соцсетях, потом общались лично. То, что ее сегодня нет с нами, это огромная потеря. Она могла бы еще очень много сделать для общества, в разы больше, чем в итоге успела», — отметил сотрудник СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Придыбайло, обстоятельства смерти девушки говорят о том, что инициаторами ее устранения стал не киевский режим, и не Служба безопасности Украины (СБУ), а западные элиты, хорошо знакомые с работой Дугиной.

«Подробности ее шокирующего убийства, которые мы узнаем день за днем, говорят о том, что цель теракта выбирали не украинцы. Они понятия не имели о том, кто такая Дарья Дугина, но вот на Западе о ней слышали многое: она была известна во Франции, Турции, Великобритании. Даша погибла за нашу страну, за наши идеалы, традиции, будущее, в конце концов! Смерть ее не должна остаться напрасной: теперь мы просто обязаны победить!» — сказал корреспондент RT.

Молодая женщина, дочь известного российского политолога Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля. Инцидент произошел на Можайском шоссе, неподалеку от поселка Большие Вяземы в Подмосковье. При жизни за активную профессиональную деятельность и взгляды США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия ввели против Дарьи персональные санкции.