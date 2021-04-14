Коррумпированные чиновники должны быть наказаны: АО «КСП Красносельского района» обратилось в прокуратуру

14.04.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Сотрудников Роспотребнадзора подозревают в передаче секретной информации журналистам «Фонтанки». Соответствующее заявление АО «Комбинат социального питания Красносельского района» направил в прокуратуры СЗФО, Ленобласти и Санкт-Петербурга. Документ был опубликован в социальной сети предприятия.

Согласно документам, 12 апреля 2021 года сотрудники петербургского Роспотребнадзора Екатерина Добровольская и Наталья Молчанова провели внеплановую проверку АО «КСП Красносельского района». На следующий день петербургское издание «Фонтанка» опубликовало материал под названием «После статьи «Фонтанки» за смольнинский комбинат питания взялся Роспотребнадзор. Его впечатлили трупики тараканов и напольная канализация».

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Из текста статьи можно заметить, что журналист вышеуказанного издания в полном объеме владеет информацией о ходе проверки. Более того, корреспонденту известны служебные сведения Роспотребнадзора: на каких пищеблоках производилась проверка и для каких учреждений готовится еда.

Однако по закону информация о ходе и итогах проверки Роспотребнадзора распространяться не может, это является должностным преступлением.

«Должностные лица Роспотребнадзора не вправе распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ», – говорится в обращении.

Представители АО «КСП Красносельского района» просят прокуратуру проверить данную информацию и привлечь к административной ответственности виновных.

Ранее СМИ писали о возможной причастности главы Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой и главы Фрунзенского района города Константина Серова к дестабилизации обстановки на рынке социального питания через заказные материалы, публикуемые «Фонтанкой».

Отметим, что петербургские журналисты активно поддержали комбинат в своих публикациях. Корреспонденты подчеркивают, на КСП оказывается стороннее давление. Журналистское сообщество активно поддержало АО «КСП Красносельского района» и пожелало ему успехов в борьбе с несправедливостью и выразило надежду, что коррумпированные чиновники должны быть наказаны.