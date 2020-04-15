Коррумпированные Зе-чиновники искусственно поддерживают дефицит антисептика и масок – экономист

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Мощности украинских спиртзаводов позволяют производить достаточное количество антисептика, чтобы удовлетворить большой спрос, но чиновники препятствуют наращиванию производства.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет тотальная закупка. В январе-феврале активно продавали все наше медоборудование, то которое необходимо, а сейчас втридорога покупаем. Возникает вопрос – а в чем проблема, имея текстильные производство в Украине, – наладить производство масок? Почему вы не импортируете, беспошлинно и без налога на добавленную стоимость, сырье – напрямую на заводы? Почему вы не поднимаете наши заводы, а поднимаете заводы Китая, в данном случае?

Второй вопрос – проблема с антисептиками. Я разговаривал с крупнейшими сетями, все сказали – мы по предоплате готовы на пол миллиарда сейчас купить антисептиков. Стоят спиртзаводы, опять, только коррупционная схема – кому дать наряд, сколько с декалитра дать за наряд, кто будет производить. Потом тут же подключается Минздрав – этому я дам техусловия на антисептик, этому не дам техусловий на антисептик.

За три дня можно сделать, изготовить огромное количество спирта и еще за следующие три дня антисептиком залить Украину, следующая неделя – и пошли караваны на Европу.

Мы могли бы Европу залить антисептиком – нет, мы сделали всплеск продажи зерна, вместо того, чтобы это зерно поехало на спиртзаводы и сделать добавленную стоимость колоссальную. Если из зерна сделать готовый антисептик, то разница скачка в цене готовой продукции антисептика от зерна – девятикратная», – заключил эксперт.