Коррупционер Байден и его администрация становятся могильщиками Украины

Новости Украины

Проработав без году неделю на околопрезидентских должностях, команда Байдена продемонстрировала ранее невиданный для США размах кумовства и коррупцию. Ответственные и высокооплачиваемые должности как из рога изобилия посыпались в загребущие лапы родни и партнёров (как клевещут злые языки – партнёров-собутыльников) «Сонного Джо» по любимому гольф-клубу.

Алчность и беспринципность Байдена и его окружения бросались в глаза и до президентских выборов. Будущая демократическая власть была готова на что угодно, вплоть до глубокого раскола общества и новой гражданской войны, лишь бы посадить на трон в Белом доме плохо стоящего на ногах дедушку, чтобы порулить Америкой из-за его спины.

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Вот краткий список людей, которым старик Байден раздал по блату государственные должности:

Жена помощника президента по национальной безопасности Салливана – М. Гудлендер – назначена советником министра юстиции, а её младший брат Том, чертовски способный молодой человек, занял пост заместителя главы офиса госсекретаря. Жена Тома, Роуз, прямиком попала в замминистры здравоохранения.

Какие, однако, талантливые родственники у этого Джона Салливана! И он не один такой ловкий в администрации Байдена.

Один из главных советников действующего президента, Стив Риккетти пристроил через шефа на хлебные государственные должности обоих своих детей. Сынулю Дэниела пригрели в министерстве финансов США, назначив спецпомощником по законодательным вопросам. Дочурку Шэннон определили поближе к телу Самого – в протокольную службу Белого дома. Нашлось тёплое местечко и для брательника Стива – Джеффа – посаженного лоббировать интересы американской бигфармы в администрации Байдена.

Идем дальше. Миляга-русофоб Энтони Блинкен обеспечил карьерный взлёт своей супружницы, Эван Райан, выдернув её из кресла руководителя издания Axios, работающего на ниве информационного обслуживания Демпартии, чтобы сделать секретарем кабинета министров.

Энтони Блинкен.

К слову, именно Axios сегодня считается главным «сливным бачком» команды демократов. Именно туда сливали и Зеленского с его интервью.

Не следует считать, что кататься сыром в масле позволено одним только акулам из верхушки пищевой цепи Демпартии. Демократы должны быть демократичны во всём, давая возможность нагулять жирок полезной плотве.

Так, например, перешедшая по наследству от Обамы к Байдену советник президента США Анита Данн пристроила своего муженька, Роберта Бауэра, тоже бывшего советника Обамы, сопредседательствовать в президентской комиссии по изучению вопроса реформирования Верховного Суда. С 2008 года супруги так прикипели к верховной власти США, что издание Newsweek в 2008 году назвало их семейный подряд «одной из самых влиятельных супружеских пар в Вашингтоне». С приходом в Белый дом Трампа тандем Данн – Бауэр утратили статус и теперь, с восхождением Байдена, надо полагать, супруги наверстали упущенное.

Мало кто знает, что альтернативно одарённая чиновница Джейн Псаки имеет не менее талантливую сестру, Стефани, которую по блату пристроили на очень ответственную должность, требующую от назначенца выдающихся знаний и организационных навыков – надзирать за правами человека и гендерным равенством в Минздраве. Одна Псака во власти хорошо, две – ещё лучше! Теперь дедуля Джо может быть спокойным: права человека и гендерное равенство в Минздраве США находятся в надёжных руках!

Джейн Псаки.

В общем, администрация Байдена больше похожа не на аппарат государственного управления, а на тёплое семейное предприятие с отчётливым мафиозным душком.

И ничего удивительного. Ибо, как говорили в старину, каков поп, таков и приход, а с коррупцией и кумовством у действующего президента Джо Байдена десятилетиями всё было в полном порядке: к началу президентства дедушка и сам неплохо наварился на лоббизме, и сынка в перспективное место пристроил, и брата Джима к совместным махинациям 50 лет назад подключил.

Вспомнить хотя бы уже навязшую в зубах коррупционную историю сынка «Сонного Джо», Хантера Байдена. В ходе прошлогодней предвыборной президентской кампании, в США только и говорили, что о мутной лоббистской деятельности семейки Байденов. И не просто, а с предъявлением доказательств в виде электронной переписки и текстовых сообщений, которые вынуждены были признать подлинными даже в избирательном штабе Байдена.

Признавать-то они признавали, но при этом сам Байден, как и его команда, вопреки логике, сначала требовали от оппонентов веских доказательств коррупции семьи Байденов, но когда они были предъявлены, почему-то называли эти доказательства «клеветнической кампанией, за которой стоит Россия» и «не на что там смотреть».

Заявления были настолько наглыми, что мимо них не смогли пройти телеканал Fox News и издание The Wall Street Journal, возмутившиеся тем обстоятельством, что компромат на Байдена вытащил на белый свет не какой-то там подозрительный агент ГРУ, а связанный с американской разведкой бывший офицер ВМС США Тони Бабулински.

Это было почти год назад – в октябре 2020 года. С тех пор изменилось многое. Из Fox News под надуманным предлогом уволили телеведущего Такера Карлсона, активно копавшего под Байдена на основе документов Бабулински, а те американские журналисты, что годами освещали деятельность дедули, теперь делают вид, будто «здесь не о чем говорить». Из чего видно, что президент Байден и его окружение погасили скандал в американских СМИ, навязав им свою точку зрения.

В настоящее время «пожарная команда» Байдена в авральном режиме затаптывает любые попытки напомнить о «подвигах» Джо и Хантера в других частях света, о чём свидетельствуют недавние события в Брюсселе, где в пресс-клубе «Брюссель-Европа» украинский журналист Дмитрий Василец собирал почтеннейшую публику для презентации «книги откровений» «Настоящие истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США» порошенковского экс-прокурора Шохина.

Сам Шохин на презентации не присутствовал, но в Брюссель прилетели его представители, которых бельгийская полиция долго и беспричинно мурыжила на подходах к пресс-клубу и лишь когда ситуация стала складываться совсем уж позорно для принимающей стороны, гости были допущены на мероприятие.

Что и говорить, название книги звучит очень вызывающе. Журналист Василец на презентации поддал жару, заявив следующее: «Эта книга не о политике и не о взаимоотношениях различных политических сил в далеких заокеанских странах. Это именно книга о коррупционных преступлениях, которые были осуществлены политиками США и Украины».

Вышло остренько, по-заграничному. Представитель Украины фактически объявил заокеанских хозяев и их украинских властных холопов в международном криминале, упомянув, что в совет директоров нефтегазовой компании Burisma входили сын президента США Джозефа Байдена Хантер и бывший президент Польши Александр Квасьневский, дабы одним только своим присутствием огораживать махинации в Burisma от уголовного преследования на Украине.

Если вспомнить, что утечка материалов о коррупционных связях отца и сына Байденов при участии Порошенко и Коболева в мутных украинских схемах была организована бывшим сотрудником СБУ Деркачем (которые бывшими не бывают), «избушке», допускающей подобные утечки, однажды может не поздоровиться.

То, что американские власти – будь то демократы или республиканцы, – творят последние семь лет на Украине, больше всего напоминает попытку стричь исхудавшую свинью: визга много, шерсти мало, да и та уходит в цепкие лапы специально подпущенных негодяев.

Проект «Украина – Антирусь», от которого давно тошнит многих на Западе, мог быть давным-давно быть пущен сдан в утиль, раскатан бульдозером и забыт, если бы кукловоды и затейники не питали иллюзии относительно войны с Россией до последнего украинца.

Методы для этого выбраны самые одиозные. Поощряется дебилизация населения через насильственную украинизацию и критического снижения образовательного уровня. Народ Украины нищает. Страну ждут суровые потрясения через коллапс платежей и дефицит продовольствия. Если умножить эти угрозы на количество отморозков из «АТО» и горы нелегального оружия, закопанного по огородам, речь может идти о превращении некогда процветающей республики в европейскую версию Афганистана. То, каким оглушительным провалом закончилась афганская «миссия» США и их союзников, мы можем наблюдать прямо сейчас: двадцать лет войны и поспешный драп с постными физиономиями первых лиц Запада: «извините, но демократию я у вас нишмогла».

Утечки компромата в прессу, разоблачения Шохина и Деркача – только капля в море, верхушка айсберга того кошмара, который творится на Украине. Страну, бывшую житницу, грабят все, кому не лень: от президента США до мелких еврочиновников. Коллективный Анти-Мидас под вывской «Миссии демократических ценностей» руками украинских властей и люмпенизированной части населения превращает в труху всё, что было создано трудом нескольких поколений: промышленность, сельское хозяйство, народные образование и медицинское обслуживание и даже последний актив – землю.

Поразительно, но значительная часть населения Украины радуется обмену активов на фантики вечных ценностей – на ЛГБТ и даже «пышается», как хрипатый фигляр в президентах успевает и Путину нахамить, и в Европу на поклон смотаться, и на ТВ с гыгыканьем хлебальником поторговать. И, судя по всему, точку невозврата на пути к катастрофе Украина давно прошла. Война и окончательное скатывание в хаос стали бы лучшим финалом Неньки для Запада – на них можно всё списать, благо в добровольных козлах отпущения дефицита не наблюдается…