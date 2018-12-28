Коррупционер из БПП обьяснил, почему Украина не готова открыто воевать с Россией

28.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украина не готова к открытой войне с Россией в силу ряда определённых причин.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил нардеп от БПП Борислав Розенблат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство РФ враждебно относится к Украине, и они действительно являются нашим противником. Это плохо. Невозможны любые экономические отношения. Я не представляю себе, как, например, во время Второй Мировой войны та же самая Англия имела бы какие-то отношения с Германией в плане экономических связей. Но мы войну не объявляли! Мы в таком перманентном состоянии находимся, как знаете, «чуть-чуть беременны», то есть мы «чуть-чуть воюем», – заявил депутат.

«Сегодня об этом сложно говорить. С одной стороны, разорвать отношения – тоже не есть хорошо, потому как сегодня у нас есть хоть какой-то диалог, и если есть возможность, то господин президент звонит Путину и говорит: «Давайте обменяем наших военнопленных. Мы сегодня читали, что у них летом два раза был разговор. Но когда действительно объявлена война, при том, что Украина не готова воевать. Давайте будем честными и признаем, что Украина сегодня не готова к войне ни в экономическом, ни в военном плане», – подчеркнул он.

Напомним, Борислав Розенблат проходит по скандальному уголовному делу по обвинениям в коррупции и “крышевании” “янтарной мафии”, в связи с чем ВР удовлетворила запрос ГПУ на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности.