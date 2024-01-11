«Коррупционерами станут все»: на Украине узаконили лоббизм
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, узаконивающий лоббизм и устанавливающий диктат правительства.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Документ представил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Он подчеркнул, что законопроект «имеет евроинтеграционный характер».
«Проектом законопроекта предполагается определить правовые основы лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками. В частности, законопроект предусматривает предмет лоббирования как… нормативно-правовые акты как предмет лоббирования.
Также предполагается, что субъектами лоббирования являются физические и юридические лица, осуществляющие лоббирование в интересах клиента на основании договора об оказании услуг по лоббированию», – сказал министр.
В свою очередь член временной комиссии Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова возмутилось, что этот законопроект фактически позволяет антикоррупционному агентству влиять на работу парламента.
«Этот законопроект касается каждого из вас. Потому что вы все будете субъектами лоббизма, и ваши родственники. Почитайте, откройте законопроект, который нам предлагает правительство. Вы будете в реестре, ваши родственники, ваши знакомые.
А вы знаете, кто будет вести этот реестр? НАПК. И они будут не только вести этот реестр, они, я вам цитирую дословно, как прописано в законопроекте: «НАПК предоставляются полномочия рекомендательных разъяснений». Что это значит? Что НАПК как захочет нам рекомендовать, с кем мы можем встречаться, а с кем нет, и наши родственники, так мы и вынуждены будем делать.
А если нет, то читаю вам другую часть закона: «НАПК имеет право вносить предписания о нарушении требований законодательства по вопросам лоббирования и другим вопросам, предусмотренным настоящим законом». То есть если вы встретитесь с тем, кто не понравится НАПК, то вам выпишут админпротокол, вы станете снова коррупционерами и то, что вы видели о том, что вы не задекларировали квартиру, за которую платит государство, это будут лишь цветочки по сравнению с тем, что нас ждет», – возмутилась депутат.
«И когда нам сейчас рассказывают, что это требование Европейского Союза, в Европе нет законов о лоббизме, он есть только в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мне очень интересно на самом деле, чье это требование и пусть нам покажут, на какие нормы мы должны опираться», – добавила Устинова.
Несмотря на критику, в ходе голосования документ поддержали 309 депутатов из необходимых 226, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.
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