«Коррупционерами станут все»: на Украине узаконили лоббизм

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, узаконивающий лоббизм и устанавливающий диктат правительства.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Он подчеркнул, что законопроект «имеет евроинтеграционный характер».

В свою очередь член временной комиссии Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова возмутилось, что этот законопроект фактически позволяет антикоррупционному агентству влиять на работу парламента.

«Этот законопроект касается каждого из вас. Потому что вы все будете субъектами лоббизма, и ваши родственники. Почитайте, откройте законопроект, который нам предлагает правительство. Вы будете в реестре, ваши родственники, ваши знакомые.

А вы знаете, кто будет вести этот реестр? НАПК. И они будут не только вести этот реестр, они, я вам цитирую дословно, как прописано в законопроекте: «НАПК предоставляются полномочия рекомендательных разъяснений». Что это значит? Что НАПК как захочет нам рекомендовать, с кем мы можем встречаться, а с кем нет, и наши родственники, так мы и вынуждены будем делать.

А если нет, то читаю вам другую часть закона: «НАПК имеет право вносить предписания о нарушении требований законодательства по вопросам лоббирования и другим вопросам, предусмотренным настоящим законом». То есть если вы встретитесь с тем, кто не понравится НАПК, то вам выпишут админпротокол, вы станете снова коррупционерами и то, что вы видели о том, что вы не задекларировали квартиру, за которую платит государство, это будут лишь цветочки по сравнению с тем, что нас ждет», – возмутилась депутат.