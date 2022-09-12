Коррупционная оборонка. Куда ушли миллионы на бронежилеты, которых так и не увидели ВСУ

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Новости Украины

На Украине продолжается скандал вокруг хищений из оборонного бюджета Украины. На прошлой неделе, Нацполиция заявила о разоблачении дельцов, которые завладели свыше полумиллиона долларов Минобороны, предназначенных для закупки военной амуниции.

И вот теперь выясняется, что сумма украденного выросла более чем в тридцать раз – до 16,6 млн евро.

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Именно на такую сумму, по данным украинского следствия чиновники Минобороны Украины заключили договора между ведомством и турецкой компанией. А дальше все пошло по накатанной схеме: турки заключили еще один договор с принадлежащей им фирмой-прокладкой из Бахрейна, перевели на ее счета 580 тысяч долларов, а обещанных Украине поставок военной продукции не произвели.

По информации издания «Украинская правда», в ходе обысков по этому делу полиция изъяла у фигурантов 17 миллионов гривен, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Обыски прошли не только у коммерсантов, но и в доме руководителя департамента закупок и поставок минобороны, где также были изъяты крупные суммы.

Само ведомство Алексея Резникова выступило с официальным опровержением: мол, обыски были, но никаких денег у министерского чиновника не нашли и не изъяли, в самом министерстве обороны обыски также не производилось. Более того, в минобороны отрицают сам факт выдвижения подозрений своим чиновникам.

Расследование, опубликованное киевским изданием «Комментарии», обращает внимание на другие противоречия и нестыковки в деле о поставках бронежилетов для ВСУ. Во-первых, чиновники Минобороны формально не являются соучредителями скандальной компании из Бахрейна (как это следует из заявления Нацполиции), да и изъятая при обысках наличка не имеет к ним никакого отношения.

А главное, если копнуть по документам, то сама бахрейнская компания имеет к турецким коммерсам, заключившим злополучную сделку с украинцами, не меньше претензий, чем украинское Минобороны.

Когда стало ясно, что договор на поставку бронежилетов выполнен не будет, у Резникова направили претензию к турецкой компании FarmTR: мол, так и так, товар оплачен, а сроки прошли. Чиновники даже обратились в Арбитраж Торгово-промышленной палаты Украины, вынесший решение в их пользу.

Затем турецкий суд арестовал банковские счета и активы компании-кидалы, а украинское посольство в Анкаре выступило с заявлением в духе «Ай, непорядок!»

Анализ контракта между минобороны и FarmTR Gida Tarim veHayvancilik Tik. ve San. Ltd. Sti заставляет подозревать, что документ подписан вообще «фунтом». Фигурирующий в качестве директора компании некий Юсуф Кюрюн – это нигде ранее не работавший молодой человек, он является достаточно молодым человеком, не получающим по документам никакой официальной зарплаты и не состоящий в турецком в госреестре компаний. По сути – подставное лицо.

Дальше еще интереснее. Согласно информации с корпоративного сайта, основной вид деятельности компании, которая собиралась поставлять ВСУ бронежилеты, – это сельское хозяйство, животноводство и строительство теплиц.

Договор на поставку бронежилетов для ВСУ выглядит как мошенническая схема, поскольку турецкая агрофирма не в состоянии выполнить условия оборонного контракта, не имеет собственного производства военной амуниции, а также не располагает сертификатами и специальными лицензиями на такую торговлю.

Зная, как делаются такие дела на Украине, крайне маловероятно, чтобы уполномоченные лица минобороны допустили к тендеру откровенно «левую» фирму из-за халатности. Так что вероятнее всего и лицензии, и рекомендации, и ведомости о ранее реализованных оборонных заказах, не говоря уже об информации о наличии собственного производства и готовой продукции на складах, скорее всего, были банально сфальсифицированы.

Что же касается украденных из украинского бюджета 16 миллионах евро, то Украина до сих пор не может получить их назад несмотря на старания адвокатов минобороны в турецких судах.

Сами же турецкие дельцы развернули активную лоббистскую деятельность в киевских коридорах власти. Цель – так повернуть ход уголовного дела, чтобы из ответчиков стать потерпевшими и снять арест со своих активов в Турции.

Описанная история – не единственная такого рода на Украине во время войны. Желающих погреть руки и навариться на оборонных заказах и госзакупках, не говоря уже о перепродаже контрабанды и официальной гуманитарки – более чем достаточно. Одна лишь запорожская история, следы которой тянутся в офис президента на Банковой чего стоит.

С похожими обвинениями в адрес Укрспецэкспорта выступал недавно экс-нардеп от «слуг народа» Гео Лерос, ставший одним из обличителей коррупции в окружении Зеленского.

Сегодня украинское общество крайне чувствительно к огласке подобных фактов, хотя инструментов влияния на алчных коммерсантов или вороватых чиновников у него по прежнему крайне мало. В нынешней Украине «потолок» подобных дел – «слив» в грантовых СМИ под видом «журналистского расследования», депутатский запрос или уголовное производство с перспективой затягивания на месяцы или даже годы.

Аналогичные громкие обвинения в адресованного из руководителей Укрспецэкспорта времен Порошенко Свинарчука-Гладковского так и были похоронены под сукном, несмотря на шум, огласку и использование в качестве козыря в предвыборной кампании уже нынешнего гаранта. Но гаранты меняются, а схемы остаются прежними.

И в этом смысле Украина, как бы ни пыжились заправляющие в ней адепты евроинтеграции «жить по-новому», остается неотъемлемой частью коррумпированного постсоветского и восточноевропейского пространства. Война просто делает эту картину всеобщего воровства и распила более наглядной и выпуклой.